Blitz della polizia, interviene il Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini

Arezzo, 4 settembre 2025 – Il Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini interviene in merito alle recenti operazioni di controllo effettuate sul territorio comunale con tre blitz e molte persone identificate

“Esprimo un forte plauso alla nostra Polizia Locale – dichiara il Sindaco – per l’impegno puntuale e continuo dimostrato nelle attività di controllo portate avanti in collaborazione con le Forze dell’Ordine, che nelle ultime settimane hanno interessato anche le aree più sensibili della città, avvalendosi del supporto dei NAS di Firenze. Sono già tre i blitz effettuati con la partecipazione dei nostri agenti, che hanno portato all’identificazione di 100 persone e 72 veicoli fermati, oltre a un controllo capillare delle attività commerciali del centro cittadino, con l’emissione di diverse sanzioni amministrative.

Sono sempre stata in prima linea nel sollecitare interventi straordinari per garantire sicurezza e maggiori controlli nel nostro territorio, considerando che il Valdarno, dopo Arezzo, rappresenta l’area più critica della provincia. La nostra Polizia Locale da questa estate garantisce quattro turni serali, invece di due come in passato, su sette giorni, ma è evidente che c’è bisogno dell’aiuto da parte degli organi competenti. Per questo motivo, desidero ringraziare pubblicamente il Prefetto e il Questore per l’attenzione dimostrata alle problematiche sollevate e per il concreto riscontro operativo ricevuto. Un ringraziamento che estendo a tutte le Forze dell’Ordine impegnate e al nostro Comandante Fabrizio Sarri e agli agenti della Polizia Locale che stanno ottenendo risultati significativi a favore della sicurezza dei nostri cittadini”