Verso la Giostra: l'ultimo giorno di prova, poi la simulata

Arezzo, 3 settembre 2025 – Alla 148esima edizione della Giostra del Saracino dedicata al compositore Giovanni Pierluigi da Palestrina nella ricorrenza dei 500 anni dalla nascita, manca sempre meno. Oggi in piazza Grande dalle 16,30 alle 19,30 si svolgerà l'ultimo giorno di prova per i giostratori . Domani invece, a partire dalle 17 è in programma la Giostra simulata con punti esposti e misurazione dei tempi delle carriere, che vedrà i giostratori confrontarsi col Buratto: a disposizione un unico tiro secondo l'ordine di carriere estratto, prima correranno le riserve dei quattro quartieri e poi i titolari.

Venerdì 5 settembre alle 21.30 l'appuntamento è con la Prova Generale dedicata alla memoria di Pier Ferruccio Romualdi mentre sabato alle 11.30 in piazza San Francesco si svolgerà la Cerimonia di Bollatura dei Cavalli e l'investitura dei giostratori .