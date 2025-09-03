Verso la Giostra: l'ultimo giorno di prova, poi la simulata

Arezzo, 3 settembre 2025 – Alla 148esima edizione della Giostra del Saracino dedicata al compositore Giovanni Pierluigi da Palestrina nella ricorrenza dei 500 anni dalla nascita, manca sempre meno. Oggi in piazza Grande dalle 16,30 alle 19,30 si svolgerà l'ultimo giorno di prova per i giostratori . Domani invece, a partire dalle 17 è in programma la Giostra simulata con punti esposti e misurazione dei tempi delle carriere, che vedrà i giostratori confrontarsi col Buratto: a disposizione un unico tiro secondo l'ordine di carriere estratto, prima correranno le riserve dei quattro quartieri e poi i titolari.
Venerdì 5 settembre alle 21.30 l'appuntamento è con la Prova Generale dedicata alla memoria di Pier Ferruccio Romualdi mentre sabato alle 11.30 in piazza San Francesco si svolgerà la Cerimonia di Bollatura dei Cavalli e l'investitura dei giostratori .
Nei quartieri alla seconda settimana di pre Giostra tra cene sotto le stelle, feste a tema e serate sono diventati ormai un appuntamento fisso per giovani e famiglie dai giardini del Porcinai a vicolo della Palestra, da piazza San Giusto, allo Slargo di Cilcitrone. A Santo Spirito stasera torna il quiz Dr Why, domani simulazione di Giostra ea seguire Teenage party, venerdì provaccia e festa Shine, sabato la propiziatoria. Porta Crucifera propone stasera uno degli eventi di punta della settimana del quartierista: la 73esima cena del maccherone con piatti fatti a mano dalle donne del quartiere che a Colcitrone mettono a tavola quasi mille persone. Domani giovedì serata jazz, venerdì Flshback party e sabato la propiziatoria allo Slargo. A Sant'Andrea stasera ci sarà Rubbish la tribute band degli Oasis. Domani a San Giusto festa anni '90 con Gianni Luna, venerdì summer party e sabato al cena propiziatoria con la musica di Francesco Irrera e Bizio. Porta San Lorentino propone stasera il Balckout party, domani tutti in piazza e serata Bjorne, venerdì dopo la provaccia torna l'Hawaiian party e sabato la propiziatoria apparecchiata in via San Lorentino.