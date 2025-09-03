Parigi e Roma collaborino

Parigi e Roma collaborino
CronacaNasce “Uniti per Lignano”: un'alleanza civica per il recupero e il rilancio del Parco di Rigutinelli e dell'intero Parco di Lignano
3 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Nasce “Uniti per Lignano”: un'alleanza civica per il recupero e il rilancio del Parco di Rigutinelli e dell'intero Parco di Lignano

«L'abbandono a cui è stato destinato il Parco di Lignano non è più tollerabile»

Arezzo, 3 settembre 2025 –  Nasce “Uniti per Lignano”: un'alleanza civica per il recupero e il rilancio del Parco di Rigutinelli e dell'intero Parco di Lignano

Lo scorso 20 agosto si è costituita l'associazione

“Uniti per Lignano”, con l'obiettivo di promuovere il recupero, il ripristino e

l'implementazione del Parco di Rigutinelli e dell'intero Parco di Lignano, un patrimonio

ambientale e sociale che per decenni ha rappresentato una delle ricchezze del territorio

aretino.

Guidata dalla Presidente e promotrice Avv. Sonia Rosini, rigutinese doc da anni impegnata

in iniziative sociali e Vicepresidente del comitato “Emergenza lupo – Arezzo”,

l'associazione intende porsi come polo di dialogo e coesione tra cittadini, istituzioni, realtà

associativi e operatori economici, per ripristinare vita e prospettiva a un'area di alto valore

ecologico e strategico, ponte naturale tra la città di Arezzo e la Valdichiana.

«L'abbandono a cui è stato destinato il Parco di Lignano non è più tollerabile :

parliamo di un pollo verde fondamentale per la biodiversità e di un presidio

sociale per i centri abitati che ne costellano le pendici. Vogliamo un parco curato,

fruibile e educativo, a beneficio di cittadini, turisti e studenti», dichiara Sonia Rosini.

Le priorità d'intervento

“Uniti per Lignano” promuove un piano di azioni progressive, in dialogo con

l'amministrazione e con i portatori d'interesse locali, che includono:

- Ripristino dei recinti faunistici con specie autoctone dei nostri territori, secondo criteri di

benessere animale e valenza didattica.

- Manutenzione e sicurezza della rete sentieristica , con adeguata segnaletica e

cartellinatura delle specie arboree, supportata da infografiche accessibili.

- Recupero delle infrastrutture e dei servizi connessi (aree attrezzate, spazi di sosta, punti

informativi), da sempre apprezzati e utilizzati dagli aretini.

- Valorizzazione dell'uso pubblico e sostenibile dell'area, frequentata da escursionisti,

ciclisti, pellegrini, cacciatori e raccoglitori di prodotti del bosco, e già meta di ristorazione di

qualità grazie a una gestione imprenditoriale consapevole diffusa sul territorio.

«La nostra proposta non è solo ambientale: è anche sociale ed economica. Un

parco curato genera educazione, salute, lavoro e identità. Il rilancio di Lignano è un

investimento sulla qualità della vita e sull'attrattività di Arezzo», aggiunge Rosini.

Petizione al Comune di Arezzo e incontro pubblico

L'associazione avvia fin da subito una petizione indirizzata al Comune di Arezzo, ente

titolare della gestione dell'area, per sollecitare interventi urgenti e l'apertura di un tavolo

operativo permanente.

“Uniti per Lignano” si presenterà alla cittadinanza in un incontro pubblico aperto a tutti:

Venerdì 5 settembre, ore 21:00

Centro di Aggregazione Sociale di Rigutino

Località Rigutino Ovest n. 102

Cittadini, scuole, associazioni, categorie economiche e media sono invitati a partecipare,

sostenere la petizione e contribuire con idee, proposte e disponibilità di volontariato.

