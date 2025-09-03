Arezzo Casa, sigliato protocollo di intesa per l'attuazione degli investimenti previsti dal progetto REPowerEU

Arezzo, 3 settembre 2025 – È stato siglato oggi Firenze fra la Regione Toscana,

ANCI Toscana, Cispel Toscana, Società Consortile Energia Toscana (SET) e le otto società di gestione del patrimonio ERP - Casa S.p.A., Apes Pisa, Erp Lucca, Erp Pistoia, Arezzo

Casa, Siena Casa, Grosseto Casa, Publicasa Prato - il protocollo di intesa per l'attuazione degli investimenti previsti dal progetto REPowerEU in materia di efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica. La Toscana si candida così a essere tra le prime Regioni italiane a dare concreta attuazione alla misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza dedicata alla riqualificazione ambientale degli alloggi pubblici, confermando l'impegno per una transizione ecologica giusta e inclusiva. Obiettivo prioritario del protocollo è migliorare la qualità dell'abitare, destinando risorse significative a ristrutturazioni chegarantiscano almeno il 30% di incremento de l'efficienza energetica degli edifici ERP. L'iniziativa si rivolge in particolare alle famiglie vulnerabili e a basso reddito, con l'intento di coniugare sostenibilità ambiental e e inclusione sociale. Centralizzando le procedure, l'intesa punta a massimizzare l'accesso ai finanziamenti del Pnrr, ottimizzare i costi di gara ed effettuare economie di scala. Le attività di c ontrollo e monitoraggio del flusso dei finanziamenti, coordinate dalla Regione, assicureranno il rispetto del cronoprogramma e la condivisione delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti. "Coniugare sostenibilità ambientale e la necessità di rispondere alle esigenze abitative dei cittadini - ha dichiarato il presidente della Regione Eugenio Giani - è una scelta che privilegia il buon governo del territorio, delle città e degli spazi in grado di offrire risposte concrete ai bisogni delle persone". La vicepresidente e assessora regionale alle Politiche sociali

ed edilizia residenziale pubblica Serena Spinelli ha

sottolineato come «questa intesa proponga un percorso di

coordinamento fra Anci, Cispel, SET e i gestori del

patrimonio ERP, favorendo il miglior impiego delle

risorse nazionali e creando una proficua relazione fra amministrazione pubblica e soggetti privati». Apprezzamento anche dal sindaco di Massa Francesco Persiani, delegato di Anci Toscana alle politiche abitative, che ha evidenziato come la firma rappresenti «un passaggio importante per mettere in rete Comuni e gestori, così da attuare investimenti finanziati dal Pnrr a favore dell'efficientamento energetico degli edifici ERP». Soddisfazione per il coinvolgimento della Società Consortile Energia Toscana, che conferma il proprio ruolo strategico in materia di transizione energetica, e da parte di Cispel Toscana, che ha rimarcato la necessità di una cooperazione sempre più stretta tra i soggetti pubblici per assicurare un uso efficiente dellerisorse a beneficio delle comunità.