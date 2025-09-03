Arezzo, 3 settembre 2025 – Investitura dei Giostratori e bollatura dei cavalli: le modifiche al traffico e alla sosta

Sabato 6 settembre, in occasione della cerimonia della Investitura dei Giostratori e Bollatura dei cavalli sono previste le seguenti modifiche al traffico e alla sosta:

- dalle ore 8:00 alle ore 12:30, divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, in piazza del Duomo, via Ricasoli (tratto compreso tra piazza della Libertà e via dei Pileati, incluse le aree fuori carreggiata), piazza Madonna del Conforto, via dei Pileati, via Bicchieraia, Corso Italia (nel tratto compreso tra via Cavour e via Vasari), via Cavour (tratto tra Corso Italia e piazza San Francesco);

- dalle ore 11:00 alle ore 12:30 (e comunque fino a cessate esigenze), durante lo svolgimento della cerimonia e della relativa sfilata, è vietato il transito in via Madonna del Prato (tratto compreso tra via Garibaldi e via di San Francesco), via di San Francesco, piazza San Francesco, piazza del Duomo, piazza della Libertà, via Ricasoli (nel tratto compreso tra piazza Landucci e via dei Pileati), piazza della Madonna del Conforto, via dei Pileati, Corso Italia (nel tratto compreso tra via Cavour e via Vasari, via Cavour (tratto compreso tra Corso Italia e piazza San Francesco). Vietato l’accesso dei veicoli in via Guido Monaco dalla piazza in direzione piazza San Francesco; nel tratto di viale Buozzi da via dei Palagi in direzione di via Ricasoli;

- dalle ore 8:00 alle ore 12:30, e comunque fino a cessate esigenze, sono istituiti il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, in via della Bicchieraia.