Vernaccini torna a Porta del Foro, il mercato di Giostra non si ferma

Arezzo, 22 settembre 2025 – Un ritorno carico di significati. Andrea Vernaccini torna a Porta del Foro nelle vesti di allenatore. Dopo la breve esperienza tecnica a Porta Crucifera, interrotta in seguito all'arrivo di Martino Gianni come responsabile tecnico dei rossoverdi, Vernaccini è stato accolto nuovamente nel quartiere dove è cresciuto da giostratore disputando nove edizioni con il costume giallocremisi tra il 2015 e il 2018.

Alla soglia dei 40 anni, il suo ritorno non è una semplice operazione nostalgica, ma un tassello preciso in una strategia più ampia di San Lorentino che, dopo l'ultima vittoria, ha deciso di puntare su un consolidamento tecnico senza precedenti. Con questa scelta, Porta del Foro diventa il primo quartiere nella storia della Giostra del Saracino ad avere due ex giostratori nel proprio staff tecnico, affiancando Vernaccini all'attuale allenatore Enrico Vedovini.

L'ingresso di Vernaccini non è una decisione improvvisata. Il suo ruolo è stato definito con chiarezza ancora prima del suo rientro ufficiale: collaborerà attivamente con Vedovini nella gestione degli allenamenti, con un'attenzione particolare alla formazione dei giovani giostratori. Un ritorno, dunque, all'insegna della crescita interna, con un occhio al futuro.

L'approdo di Vernaccini a Porta del Foro avviene in un contesto generale in cui le acque della Giostra sembrano particolarmente agitate. La situazione interna a Porta Sant'Andrea che giovedì sera affronterà una delicata assemblea dei soci. Il passaggio di Matteo Bruni e Leonardo Tavanti a Porta Crucifera insieme a Martino Gianni hanno spinto la dirigenza biancoverde a muoversi immediatamente sul mercato avvicinando il giovane Giulio Vedovini, promettente riserva di Porta del Foro.