Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Pizzerie Gambero RossoMorta in casaCaro colazioneVolontaria mortaCpr ToscanaLite per gatta
Acquista il giornale
CronacaTemporali e venti, oggi perturbazione in transito su tutta la Regione
23 set 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Temporali e venti, oggi perturbazione in transito su tutta la Regione

Temporali e venti, oggi perturbazione in transito su tutta la Regione

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso pertanto un avviso di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali forti che sarà in vigore fino alle 17 di oggi

maltempo foto di repertorio

maltempo foto di repertorio

Arezzo, 23 settembre 2025 – E' in transito su tutto il territorio regionale la perturbazione atlantica con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità.

In particolare per oggi, martedì 23 settembre possibilità di temporali, localmente forti, sulle zone centrali e meridionali. Possibili forti raffiche di vento durante i temporali.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso pertanto un avviso di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali forti che sarà in vigore fino alle 17 di martedì 23 settembre, sulla regione.

Ulteriori dettagli e consigli sulle comportamenti da adottare, al secondo del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata