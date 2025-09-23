Temporali e venti, oggi perturbazione in transito su tutta la Regione

Arezzo, 23 settembre 2025 – E' in transito su tutto il territorio regionale la perturbazione atlantica con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità.
In particolare per oggi, martedì 23 settembre possibilità di temporali, localmente forti, sulle zone centrali e meridionali. Possibili forti raffiche di vento durante i temporali.
La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso pertanto un avviso di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali forti che sarà in vigore fino alle 17 di martedì 23 settembre, sulla regione.
Ulteriori dettagli e consigli sulle comportamenti da adottare, al secondo del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.