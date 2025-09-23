Arezzo, 23 settembre 2025 – Si terrà martedì 23 settembre alle 10.30 l'Open Day per la presentazione del corso ITS EDGE Developer finalizzato a formare giovani con competenze tecniche per realizzare e gestire lo sviluppo di sistemi software. Gli studenti al termine del corso saranno in grado di comprendere e applicare l'Intelligenza Artificiale nella gestione di dati in tempo reale e rivoluzionare l'industria 4.0.

In questa occasione, le aziende e gli organizzatori del corso incontreranno i giovani e le persone interessate fornendo ulteriori informazioni e presentando il piano di studio previsto. I corsi della Fondazione ITS PRODIGI volti a formare dei tecnici esperti in ambito informatico direttamente ai reali fabbisogni formativi delle aziende del territorio di Arezzo.

Il corso ITS prevede un numero massimo di 25 partecipanti per una durata di 2000 ore, di cui 1100 in aula e 900 di stage in azienda, si svolgerà a partire da fine ottobre 2024.

E' possibile consegnare la domanda di partecipazione fino al 10 ottobre 2025.

All'Open Day interverranno imprenditori, professionisti e docenti per sensibilizzare i giovani e le famiglie sulle opportunità professionali che si creano perseguendo dei percorsi formativi tecnici qualificati che sono stati creati per coprire le reali necessità del tessuto industriale.

Parteciperanno all'Open Day

Francesco Camorri, UNO INFORMATICA SPA, Presidente Sezione Terziario Confindustria Toscana Sud

Daniele Simoncini, Docente di programmazione informatica ITS PRODIGI

Gabriella Gabrielli, Direttrice corso ITS