Arezzo, 23 settembre 2025 – Il 21 settembre si è tenuta a Monteviale, un piccolo borgo incastonato tra le montagne dell'Alpe della Luna, nel comune di Badia Tedalda, la presentazione della "Patata Bianca di Monteviale" che ha ottenuto il marchio "Prodotto di Montagna ". L'incontro si è svolto nell'azienda di Leonardo Dori, uno dei coltivatori, ha visto la presenza del Presidente della Provincia Alessandro Polcri che ha messo in evidenza la bellezza del posto e la sua qualità di luogo incontaminato che bene si presta a questa produzione. Il presidente dell'Unione dei Comuni della Valtiberina, pur non essendo presente, ha inviato un messaggio augurandosi che altri seguano l'esempio. Inoltre, il sindaco di Badia Tedalda ha portato i saluti dell'Amministrazione comunale.

I lavori sono stati coordinati dal consigliere comunale Telio Barbieri che in prima persona ha seguito l'iter e reso noto tutti i passaggi che si sono effettuati con la Regione Toscana, in particolare con l'Assessorato all'Agricoltura, per raggiungere questo risultato. Dopo il convegno è seguito un pranzo con oltre cento persone, con piatti basati, naturalmente, sulla patata di Monteviale.