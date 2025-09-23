Arezzo, 23 settembre 2025 – Cortona, il neo comandante della compagnia dell'Arma dei carabinieri ricevuto in Comune

Il capitano Roberto Pivotto ha incontrato il sindaco Luciano Meoni

Dopo i saluti al maggiore Antonio De Santis, il Comune di Cortona ha accolto il nuovo comandante della compagnia dell'Arma dei carabinieri. Lunedì 22 settembre il sindaco Luciano Meoni ha dato il benvenuto al capitano Roberto Pivotto.