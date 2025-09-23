Arezzo, 23 settembre 2025 – Cortona, il neo comandante della compagnia dell'Arma dei carabinieri ricevuto in Comune
Il capitano Roberto Pivotto ha incontrato il sindaco Luciano Meoni
Dopo i saluti al maggiore Antonio De Santis, il Comune di Cortona ha accolto il nuovo comandante della compagnia dell'Arma dei carabinieri. Lunedì 22 settembre il sindaco Luciano Meoni ha dato il benvenuto al capitano Roberto Pivotto.
Pivotto è stato già al timone della compagnia cortonese nel 2019 per un breve periodo, successivamente ha assunto ruoli fuori regione e da pochi giorni è stato nominato al comando della compagnia che opera in tutta la Valdichiana aretina. Il comandante Roberto Pivotto ha fatto visita in Municipio accompagnato dal comandante della stazione cortonese, Claudio Calicchia. «Ho voluto dare il benvenuto al nuovo comandante - ha dichiarato il sindaco Luciano Meoni - in un percorso di continuità che ha sempre visto grande collaborazione e lealtà fra l'Amministrazione comunale e l'Arma dei carabinieri. Auguro buon lavoro al capitano Pivotto ea tutti i militari quotidianamente impegnati per la tutela dell'ordine e della sicurezza».