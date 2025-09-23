Una Lega di pace e di governo

23 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Finanziamenti per la tua impresa moda: scoprire il nuovo bando della Regione Toscana con Confartigianato

Al Webinar in programma per Giovedì 25 Settembre 2025 alle ore 17.00, interverranno i funzionari della Regione Toscana

cerofolini marco confartigianato moda

Arezzo, 23 settembre 2025 –  Confartigianato Moda organizza per Giovedì 25 Settembre 2025 alle ore 17.00, un webinar dedicato alla presentazione ed analisi del nuovo bando regionale per le imprese “Innovazione Strategica Moda”.

Di seguito il programma del webinar:

Marco Cerofolini (Presidente provinciale Confartigianato Moda)

Serena Modric (Dirigente Politiche di Sostegno alle Imprese della Regione Toscana)

Serena Brogi (Funzionario Politiche di Sostegno alle Imprese della Regione Toscana. Presentazione del bando con particolare riferimento al componente “Investimenti in innovazione”)

Daniela Giampà (Funzionario Politiche di Sostegno alle Imprese della Regione Toscana. Presentazione del bando con particolare riferimento alla componente “Investimenti produttivi”)

Question Time e approfondimenti tecnici

Conclusioni

Con questo webinar alla presenza della Regione Toscana vogliamo agevolare e sostenere le imprese del Settore Moda al fine di:

migliorare la competitività sui mercati globali;

potenziare i processi di trasformazione tecnologica;

aumentare la produttività;

favorire la sostenibilità ambientale.

Tutto questo tramite investimenti in innovazione:

di processo;

organizzativa;

industrializzazione delle innovazioni;

acquisizione attivi materiali e immateriali.

L'evento è aperto a tutti gli interessati e la partecipazione è libera.

Per ricevere ulteriori informazioni e il link di accesso all'evento è necessario contattare la Coordinatrice di Confartigianato Moda, Manuela Boncompagni (Tel. 0575314281 – [email protected]).

© Riproduzione riservata