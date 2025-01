Valtiberina, lunedì 15 luglio punto informativo dell’Asl Tse per il servizio Pronto Badante

Arezzo, 15 luglio 2024 – Un punto informativo dell’Asl Toscana sud est per far conoscere alla cittadinanza i servizi dedicati alla non autosufficienza. Nell’ambito del progetto Pronto Badante della Regione Toscana, durante il mercato settimanale di Pieve Santo Stefano che si terrà lunedì 15 luglio dalle ore 10.00 alle ore 12.00, saranno presenti gli operatori della Zona Distretto della Valtiberina.

L'obiettivo del Distretto è quello di andare incontro alle persone e ai loro bisogni. Per questo ha promosso l’iniziativa per far conoscere i servizi dedicati agli over 65 non più autosufficienti, in particolare il Pronto Badante per chi si trova ad affrontare per la prima volta una situazione di fragilità.

L’incontro sarà, inoltre, l'occasione per rispondere a domande sulle modalità di accesso ai servizi. I prossimi appuntamenti sono il 19 luglio a Badia Tedalda dalle 10 alle 12 e il 21 luglio a Monterchi con lo stesso orario, durante il mercato settimanale.

Il Pronto Badante, progetto finanziato dalla Regione Toscana, prevede un sostegno economico finalizzato all’assunzione dell'assistente familiare.

Questi i requisiti:

• avere almeno 65 anni;

• essere residente in Toscana;

• trovarsi per la prima volta in un momento di difficoltà, fragilità o disagio;

• non avere un progetto di assistenza personalizzato (PAP), con interventi già attivati da parte dei servizi territoriali, rientrante nel sistema per la non-autosufficienza, di cui alla l.r. 66/2008