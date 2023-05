Caro affitti, Valditara: “Problema delle città governate dal centrosinistra”. Nardella: “Vergogna”

Firenze, 10 maggio 2023 – È bufera dopo le parole del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara sul caro affitti. “Io credo che il problema è grave ma tocca le città governate dal centrosinistra”, ha dichiarato Valditara a Sky, puntando dunque il dito sulle città governate dal centrosinistra. Immediata la replica del sindaco di Firenze Dario Nardella: “Non c’è limite alla vergogna”.

Il ministro ha poi sottolineato: “Evidenzio come nelle città dove ci sono gli accampamenti degli studenti non sono state attivate dalle giunte comunali politiche a favore dei giovani e degli studenti per offrire loro un panorama abitativo decoroso”.

Dopo le parole del ministro, molti sindaci del centrosinistra hanno replicato tuonando contro Valditara: “Scarica sulle città di centrosinistra le colpe del caro affitto che grava sugli studenti. Come se dipendesse dai sindaci! Ma il ministro dov'era mentre il suo governo votava a dicembre l'azzeramento del fondo nazionale affitti? Non c'è limite alla vergogna”. Così ha scritto il primo cittadino di Firenze su Twitter.