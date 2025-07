Arezzo, 25 luglio 2025 – Vacanze sicure: il vademecum di CnaArezzo per gli automobilisti in partenza

"Meccanico fai da te? Ahi, ahi, ahi…" avverte Ivo Bobini, Presidente di CNA Meccatronici Arezzo. "Meglio evitare improvvisazioni da 'turista fai da te' e rivolgersi invece a professionisti qualificati". È questo l'invito della CNA di Arezzo a tutti gli automobilisti in partenza per le vacanze, affinché non si trovino alle prese con guasti rovina-vacanze o, peggio, con situazioni di pericolo. Autoriparatori e gommisti artigiani sono pronti ad assicurare viaggi sereni e sicuri, specialmente in un Paese come l'Italia, dove l'età media del parco auto supera i dodici anni e otto mesi – secondo i dati di ACEA, l'Associazione europea dei costruttori automobilistici – e circa sei veicoli su dieci hanno più di otto anni.

Per questo CNA Arezzo ha predisposto un vademecum per vacanze sicure, utile a tutti coloro che stanno per mettersi in viaggio.

1. Revisione ministeriale

Assicurarsi che l'auto sia in regola con la revisione periodica è il primo passo per una partenza in sicurezza. "Senza revisione – ricorda Ivo Bobini – non solo si rischiano sanzioni e il fermo del veicolo, ma si viaggia senza la certezza che il mezzo sia stato controllato da un professionista qualificato almeno nell'ultimo check-up standard."

2. Controllo degli pneumatici

"Lo pneumatico è un elemento di sicurezza fondamentale, poiché è l'unico punto di contatto tra l'auto e la strada" sottolinea Claudia Lunghini, Presidente di CNA Gommisti Arezzo. "Prima di partire è importante verificarne l'integrità, lo stato di usura e la corretta pressione, compresa quella della ruota di scorta. Occhio a eventuali rigonfiamenti, tagli laterali o scoriazioni dovute a impatti con ostacoli stradali."

3. Freni, frizione e cinghia di trasmissione

Il corretto funzionamento dell'impianto frenante è imprescindibile soprattutto quando si percorrono lunghi tragitti, magari su strade sconosciute o in condizioni difficili. Lo stesso vale per la frizione e le cinghie di trasmissione: la rottura può causare danni estesi al motore e interrompere bruscamente il viaggio.

4. Controllo dei liquidi

Verificare regolarmente i livelli di olio motore, liquido freni, liquido del cambio, liquido di raffreddamento e lavavetro è essenziale. Perdite o carenze possono compromettere seriamente la funzionalità del veicolo. Deve essere controllato anche il liquido del lavavetro, un torto considerato secondario ma fondamentale nella garanzia di visibilità. Così come, per lo stesso motivo, vanno controllati il funzionamento dei tergicristalli e la qualità delle loro spazzole.

5. Luci e impianto elettrico

Anche se le auto moderne sono dotate di sistemi di autodiagnosi, un controllo manuale delle luci, lampadine, fusibili e collegamenti elettrici è sempre consigliato. Viaggiare con un impianto di illuminazione difettoso significa esporsi a sanzioni e, soprattutto, a situazioni di rischio.

6. Aria condizionata

Nell'estate, un impianto di climatizzazione efficiente garantisce comfort e sicurezza. La temperatura elevata nell'abitacolo può causare affaticamento e riduzione dell'attenzione al pari di alcol o farmaci. Nel caso di bambini, anziani o animali a bordo, diventa ancora più importante.

7. Documenti in regola

Assicurazione e bollo devono essere validi e aggiornati. La mancata copertura comporta sanzioni pesanti, il blocco della circolazione e l'obbligo di risarcire direttamente eventuali danni causa a terzi. Meglio controllare tutto prima della partenza.