Un'opportunità Unica per le PMI Toscane: il Mercato Euronext Growth Milan Approda ad Arezzo

Arezzo, 3 giugno 2024 – Un evento straordinario dedicato alle Piccole e Medie Imprese (PMI) dinamiche e ambiziose della Toscana avrà luogo presso Officina Agile, ad Arezzo. L'incontro, intitolato "EGM: Il Mercato dei

Capitali per le PMI", sarà un'importante occasione per esplorare le opportunità offerte da Euronext Growth Milan (EGM). Questo mercato finanziario si rivolge alle PMI che cercano capitali per finanziare la propria crescita e sviluppo, offrendo un contesto ideale per accedere al capitale in modo equilibrato. L'evento è concepito per valorizzare le opportunità che il mercato Euronext Growth Milan offre alle PMI della regione Toscana. Con la presenza di esperti di rilievo nel campo del mercato dei capitali, la tavola rotonda rappresenta un'occasione cruciale di confronto e networking, offrendo preziose informazioni e strumenti per accedere al capitale.

L’incontro è dedicato a imprenditori e top manager che vogliono approfondire il tema dei mercati finanziari ed è

strettamente su invito. L’incontro si terrà presso Officina Agile ad Arezzo (via Isonzo, 70) dalle ore 10:00 alle 14:00

e promette di essere un punto di svolta per le PMI toscane che parteciperanno all’evento.

In allegato la locandina,

Agenda dell'Evento

• 10:00 - Registrazione e welcome coffee

• 11:00 - Tavola rotonda con:

o Elettra Pescetto, Listing Account Manager, Borsa Italiana

o Giancarlo Di Vona, Capital Markets Manager, illimity Bank

o Manuel Coppola, Partner, BDO Italia

o Tiziano Cetarini, Managing Partner, Rewind

o Marco Giaccherrini, Co-founder Metriks.ai

o Francesco Brami, CEO Change Capital

• 12:30 - Testimonianza Aziendale con Pasquale Lambardi, President & CEO Relatech

• 13:00 - Business lunch e incontri di networking

Partner dell'Evento:

L'evento è organizzato in collaborazione con Borsa Italiana, illimity Bank, BDO Italia, Rewind, Change Capital,

Metriks.ai, e Relatech.

Invito ai Giornalisti

Siamo lieti di invitare i giornalisti a partecipare all'evento. Sarà un'opportunità unica per intervistare i relatori

della tavola rotonda e approfondire temi cruciali per il futuro delle PMI toscane.

In particolare, suggeriamo Elettra Pescetto di Borsa Italiana, Pasquale Lambardi di Relatech (azienda quotata in

borsa) e Tiziano Cetarini, founder di Rewind, boutique di Advisory di Arezzo che svolge il ruolo di advisor

finanziario nelle operazioni di quotazione sul mercato EGM.

Info: [email protected]