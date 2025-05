Unione Valdera pubblica punteggi provvisori per l’accesso ai nidi d’infanzia La graduatoria è provvisoria e si riferisce alle iscrizioni per l’anno 2025-2026. Per consultare il proprio punteggio, presentare ricorso e conoscere le tempistiche relative alla graduatoria definitiva e alla conferma dell'accettazione del posto, visitare il sito dell’Unione Valdera.