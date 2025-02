Arezzo, 23 febbraio 2025 – Un’altra settimana ricca di confronti per i congressi della Cisl aretina.

Confermati Maria Rosaria Esposito alla guida della Fisascat, Luca Attoniti per Fit e Serafino Marino per Filca

Fisascat, Fit e Filca, sono queste le Segreterie di Cisl Arezzo che si sono riunite in assemblea nella scorsa settimana per il rinnovo delle cariche. Anche per il settore terziario, quello dei trasporti e quello edile sono state elette le figure che guideranno i gruppi sindacali nei prossimi quattro anni. Tutti gli attuali Segretari sono stati riconfermati.

Il Congresso della Fisascat Cisl Arezzo ha focalizzato il dibattito su inclusione, sostenibilità e sicurezza nei luoghi di lavoro. Al termine dei lavori, Maria Rosaria Esposito è stata eletta Segretaria Generale della Fisascat Cisl Arezzo. Insieme a lei, entrano nella Segreteria Federica Ricci e Carmine Stellato.

Il congresso, presieduto dal Segretario Generale della Fisascat Toscana, Alessandro Gualtieri, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del sindacato, tra cui la Segretaria Generale della Cisl Toscana, Silvia Russo, e il Segretario Generale della Cisl Arezzo, Mauro Cerofolini. A concludere i lavori è stata la dirigente nazionale della Fisascat, Stefania Chicca, che ha sottolineato l’importanza del sindacato come strumento di tutela e promozione dei diritti dei lavoratori. Nella sua relazione programmatica Esposito ha posto l'accento su tre pilastri fondamentali per il futuro del sindacato: inclusione, sostenibilità e sicurezza sul lavoro. Tra le attività più significative messe in campo negli scorsi anni: gli sportelli di ascolto e percorsi di formazione per supportare l’inserimento lavorativo di immigrati e persone con disabilità. Per il futuro si punterà sempre più al rispetto della conciliazione tra vita privata e professionale, all’introduzione di nuove forme di welfare aziendale e si cercherà di investire in corsi di formazione per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Durante il congresso è stato presentato un progetto di collaborazione tra la Fisascat Cisl di Siena e Arezzo, con l’obiettivo di superare i particolarismi territoriali e garantire una maggiore tutela ai lavoratori della Valdichiana. L'iniziativa prevede la creazione di un coordinamento interregionale per migliorare l'efficacia delle azioni sindacali e rafforzare la presenza sul territorio.

La Fit Cisl ha rieletto Segretario Luca Attoniti, durante l’assemblea tenutasi in Sala Pastore all’intero della sede centrale Cisl Arezzo alla presenza di esponenti provinciali e regionali.

“All’assemblea erano presenti tutti i delegati delle varie aziende abbiamo eletto la nuova Segreteria - ha spiegato Attoniti - e con molta soddisfazione apprendo che i delegati i nostri iscritti hanno riposto di nuovo confermando la guida della segreteria nella mia persona quindi, per me questo è un gran orgoglio che mi porterò vanta di prossimi quattro anni abbiamo detto il nostro interno anche la Segreteria è composta, oltre che da me, da Giuseppe Sorrentino che proviene dalle Ferrovie dello Stato e Roberto Carbone che viene dall’igiene ambientale di Sei Toscana. Figure che sicuramente possono aiutarci a comprendere al meglio le dinamiche attuali. Nei prossimi mesi ci confronteremo soprattutto sulla contrattazione del lavoro e sulla sicurezza. Saremo inoltre presenti in tutti i territori e ci auguriamo che il nostro operato venga apprezzato come ha fatto fino ad oggi tant'è che i numeri degli associati e degli scritti ci danno ragione, perché stiamo crescendo in maniera esponenziale in tutti i settori compresi quelli della merce e della logistica”.

Infine, Marino Serafino è stato confermato Responsabile territoriale Filca Cisl Toscana Siena-Arezzo, ad affiancarlo ci sarà anche Antonio D’Angelo come operatore Politico. Queste le sue riflessioni al termine del congresso della sigla sindacale che si occupa del settore edile: “abbiamo chiuso quattro anni dall'ultimo congresso e dovremmo affrontare diverse sfide per i prossimi quattro anni, sfide importanti come l’impegno sulla legge sulla rappresentanza dei lavoratori, per la quale siamo in attesa di avere delle risposte dal Parlamento. Tra i temi che abbiamo toccato in assemblea c’è quello di impegnarsi sul proselitismo, soprattutto coinvolgere i più giovani. Sono stati tanti gli interventi sul tema dei giovani e di come coinvolgerli nell’impegno sindacale. Non solo i giovani ma anche gli stranieri. Continueremo a essere presenti in tutti i territori e su tutti i tavoli, per portare più contrattazione. Ci siamo impegnati per il contratto nazionale dell'edilizia portando più soldi e più sicurezza e questa è la cosa che ci preme di più: avere più sicurezza nei luoghi di lavoro”.