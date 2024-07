Una notte di poesia alla Rocca di Vicopisano

Vico (Pisa), 19 luglio 2024 – Sabato 20 luglio la Rocca del Brunelleschi a Vicopisano ospiterà la presentazione del libro "Athanor", raccolta di magiche liriche dei poeti Alessandro Scarpellini e Isabella Ives. Guiderà la serata attraverso poesie, simboli e visioni alchemiche Giovanni Ranieri Fascetti. Interverrà per creare le atmosfere Giulia Coccoli con le vibrazioni sonore della sua anima cosmica. L'appuntamento, a ingresso libero e senza necessità alcuna di prenotazione, è al Palazzo Pretorio alle 21.30. Dopo il Saluto delle autorità di Vicopisano e la presentazione di Alberto Manieri (Do it human editori), il pubblico inizierà, insieme agli autori, il percorso sul sentiero della trasmutazione che condurrà dalla Nigredo all'Albedo, fino alla luce della Rubedo. Al termine approderà alla scoperta, nel cuore della fortezza brunelleschiana, del fornello alchemico la cui energia fonde e trasforma gli elementi i più opposti e diversi in un tutt'uno armonico e universale. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Vicopisano.