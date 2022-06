Quanto costa una giornata al Twiga: i prezzi delle tende e dei pasti

Forte dei Marmi, 11 giugno 2022 - Locale esclusivo sul mare, con piscina attrezzata e area lounge all'aperto, che propone pizza, piatti a base di pesce o carne, sushi, cocktail e serate con performance dal vivo. Ci sono 45 tende, due punti bar, otto addetti ai clienti, il ristorante, l'area benessere e il parrucchiere. E' questo il Twiga, in estate passerella di vip e politici, da Chiara Ferragni a Matteo Renzi. Ma quanto costa trascorrere una giornata nel locale di Briatore, consumando pranzo, cena e aperitivo e sdraiandosi in riva al mare all'ombra della tenda araba? Guardando i prezzi sul menù pubblicato sul sito del Twiga abbiamo fatto i conti ed ecco il risultato: oltre 700 euro a coppia, di cui poco più di 400 euro per pranzo e cena, bevande escluse, e aperitivo per due, più altre 300 per il noleggio di una tenda araba.

Il pranzo

Menù ricco, con possibilità di mangiare dalle 12 alle 16.30. Abbiamo scelto tartare di pescato del giorno (28 euro), gli spaghetti Flavio con olio, aglio, pomodori, basilico e peperoncino (20 euro), per secondo catalana di crostacei (55 euro) con contorno di verdure alla griglia 8 euro. Chiudiamo il pranzo con il tiramisù Twiga, a 12 euro. Coperto 5 euro, per un totale di 128 euro a persona, bevande escluse.

L'aperitivo

Prima di andare a cena, cosa di meglio di un London Mule o di un Sex Spritz in riva al mare? Costo 20 euro l'uno.

La cena

Dalle 21 a mezzanotte Din N'Dance, serata fronte mare, con cena animata da performance live di artisti internazionali. Scegliamo piatti relativamente leggeri: prosciutto e melone (22 euro), pizza Estate con mozzarella, pomodoro fresco e rucola (20 euro), a chiudere frutta fresca (12 euro). Totale, coperto compreso e bevande escluse, 59 euro a persona.

La tenda araba

Sdraiarsi nel lettino, ascoltare la risacca del mare, all'ombra e con servizio acqua gratuito. E' questo che offre la tenda araba quattro metri per quattro con sofa, due letti king size, due lettini standard, una sedia regista e un tavolino, cabina doccia. Prezzo a giugno, 300 euro al giorno.