Un pugno in faccia ed un colpo in testa: nuovo episodio di aggressione ai danni di un autista di Autolinee

Arezzo, 8 maggio 2025 – Un nuovo episodio di aggressione ai danni di un autista di at. E' successo nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 8 maggio 2025, al Terminal bus di fronte alla Stazione Fs di Arezzo quando un passeggero, appena salito a bordo della linea SI381, che sarebbe partita a minuti, ha aggredito con un pugno in faccia ed un colpo in testa il conducente che si trovava al posto di guida senza che il conducente stesso abbia proferito parola. L'aggressione è stata immediata quanto immotivata.

L'autista, che ha riportato una ferita alla testa, è stato assistito e portato al Pronto Soccorso mentre sul posto è intervenuta la Polizia che ha identificato il responsabile dell'aggressione.

L'azienda valuterà tutte le azioni legali del caso, la denuncia per interruzione di pubblico servizio, e metterà a disposizione le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, compresi su tutti i bus della flotta presenti, sia a tutela del proprio dipendente, ma anche per consentire di ricostruire compiutamente la dinamica dell'aggressione.