Arezzo, 11 gennaio 2025 – Un nuovo nido a San Domenico

Dodici i piccoli accolti nella sezione staccata di Villa Sitorni

Tanti e Casi: “Una sinergia tra gli Uffici per risposte concrete alle famiglie”

Inaugurazione ufficiale questa mattina del nido San Domenico – sezione staccata di Villa Sitorni, già attivo da martedì 7 gennaio per l'inserimento dei piccoli. “Si tratta di un nuovo servizio in grado di dare una risposta concreta alle famiglie aretine per il segmento del nido che va dai 3 ai 12 mesi – hanno spiegato il vicesindaco Lucia Tanti e l'assessore Alessandro Casi. - Si tratta del segmento più complesso da affrontare, sia dal punto di vista della risposta organizzativa che di quella pedagogica. Quella che insieme al sindaco Ghinelli abbiamo fatto, è stata una scelta imponente, ovvero quella di puntare all'obiettivo delle liste di attesa zero nei servizi educativi del Comune di Arezzo. Se ad oggi, considerando la fascia di età 0 – 6, dai 2 ai 6 anni siamo già a questo risultato, qualche difficoltà in più l'abbiamo nel segmento dei più piccoli, ovvero dai 3 ai 12 mesi e dai 12 ai 24 mesi: l'implementazione della risposta, concretizzata con il nido Il Matto e con questa sezione staccata di Villa Sitorni, e di prossima realizzazione con la progettazione in atto proprio a Villa Sitorni per l'ampliamento degli spazi e quindi dell'accoglienza, e con il nuovo nido Colombo, consente alla città di raggiungere rapidamente l'obiettivo delle liste di attesa zero. A ciò si aggiunge un elemento di orgoglio per la dimostrazione di fiducia verso i servizi educativi comunali dimostrata dai genitori che con un incremento del 63% hanno scelto di affidare i propri piccoli ai servizi comunali. Il nido inaugurato oggi è un importante e significativo obiettivo ulteriore, raggiunto con la collaborazione e il lavoro degli Uffici Servizi educativi e Manutenzione, che desideriamo ringraziare per l'impegno dimostrato. Un ringraziamento anche a Koiné che è stata parte attiva in questa realizzazione”.