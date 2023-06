Un master universitario per formare gli “orafi del futuro”

Arezzo, 22 giugno 2023 – Un percorso di formazione per futuri professionisti del mondo del gioiello. Il dipartimento aretino dell’Università di Siena ha rinnovato il proprio impegno nell’organizzazione del master “Storia, design e marketing del gioiello” che, facendo affidamento sul supporto di associazioni di categoria e aziende di vari settori tra cui Sintra Digital Business, è stato promosso con la volontà di portare una risposta ai nuovi bisogni emersi dal distretto di oro, moda e fashion. L’obiettivo del percorso, coordinato dal professor Paolo Torriti, è infatti di formare figure professionali versatili, qualificate e preparate per far fronte ai più recenti sviluppi del mercato in termini di produzione e promozione, configurando un più moderno concetto di “orafo” come professionista con competenze diversificate tra designer, artista-artigiano ed esperto di marketing.

Il percorso del master ha coinvolto otto studenti di diverse età che hanno prima vissuto una formazione in aula per approfondire la storia del gioiello, le tecniche orafe, gli elementi di design e il management, poi hanno vissuto una fase laboratoriale per mettere concretamente alla prova quanto appreso e, infine, sono stati impegnati in stage direttamente nelle imprese del comparto orafo. “Storia, design e marketing del gioiello” ha fatto affidamento anche sulla rinnovata collaborazione con Sintra che, forte di settanta dipendenti e di una ventennale esperienza, è tra le maggiori realtà italiane nello sviluppo di soluzioni web e di business digitale con competenze maturate anche nello specifico ambito di moda e fashion al fianco di brand di spessore internazionale. Lucia Burroni e Elena Navini sono state le docenti delle lezioni relative a marketing e marketing digitale legati al mondo del gioiello, illustrando strategie e buone pratiche da applicare poi concretamente nel futuro mondo del lavoro. Questo percorso ha trovato la propria peculiarità nella simulazione gestionale di una piccola impresa orafa attraverso lo studio di un modello di business, l’analisi dei competitor, l’individuazione dei più adeguati strumenti digitali e la redazione di un piano di marketing, trasmettendo nozioni che potranno ora essere messe alla prova direttamente negli stage all’interno di alcune aziende del territorio aretino. «La formazione dei giovani è, da sempre, tra le priorità di Sintra - spiegano Burroni e Navini, - come testimoniato dalle collaborazioni con numerose università italiane e dalle tante assunzioni dopo i periodi di stage in azienda. In quest’ottica, l’esperienza del master “Storia, design e marketing del gioiello” è particolarmente utile per avvicinare al mondo del lavoro, creare opportunità e maturare esperienze in un comparto centrale per l’economia del territorio. L’obiettivo è stato di fornire una preparazione pratica e concreta per un immediato inserimento professionale, andando a far crescere una nuova generazione di lavoratori capaci di affrontare le sfide tecnologiche avanzate dal settore del gioiello».