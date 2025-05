Arezzo, 16 maggio 2025 – I ragazzi di Soci: un libro corale scritto dagli studenti dell’istituto comprensivo di Soci

I ragazzi di Soci nel tempo, e’ il titolo di un libro corale e intergenerazionale scritto dall’ultra novantenne Salvo Salvi, detto il Salvino e da 47 tra ragazzi e ragazze delle medie di Soci.

Si tratta di racconti sul mondo di ieri e di oggi, dove si incontrano speranze e visioni di due mondi che, insieme, si affacciano sul futuro.

I libri sono stati adottati e fatti stampare dall’amministrazione di Bibbiena, che li ha donati al gruppo di scrittori in erba, accompagnati in questa avventura dalla docente di lettere Valentina Tassini e da questo uomo di memoria e mistero che è arrivato in tarda età a coronare il sogno della sua vita, ovvero fare lo scrittore.

Le assessore Vittoria Valentini e Francesca Nassini, presenti alla consegna con la dirigente di Soci e la docente, commentano: “Un momento di altissimo valore sociale perché unisce generazioni diverse nello sforzo di comprendere il proprio futuro, recuperando il passato. Siamo onorati come amministratori e amministratrici di poter tenere a battesimo questo percorso in cui si incontrano mondi lontanissimi che hanno necessità di incontrarsi, capirsi, ricucirsi insieme, per dare senso al presente. E’ sempre bello tenersi per mano e apire le scuole alla comunità, per questo ringraziamo docenti e dirigente che si rendono sempre disponibili a creare spazi di comune riflessione”.

Salvo Salvi rappresenta la memoria storica del paese di Soci, colui che, dopo aver vissuto tanto, sta accompagnando le giovani generazioni alla scoperta di un mondo antico, lontano ma anche prossimo, che deve essere compreso per poter continuare a camminare insieme e costruire in armonia l’avvenire di questo territorio. Salvino ha al suo attivo circa quindici libri di memorie, dove ha raccontato personaggi, vicende, vicissitudini e curiosità del suo mondo, quello di un uomo che è nato quasi un secolo fa. I giovani lo accolgono in classe con gioia e rispetto, perché il suo modo di narrare incanta e appassiona, così come la sua particolare capacità di ricreare situazioni con le parole.

Il libro è stato realizzato da Edizioni Fruska.