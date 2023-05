“Un calcio all'epilessia”, la squadra del Comune di nuovo in campo per solidarietà

Arezzo, 31 maggio 2023 – La squadra di calcio del Comune di Arezzo si è qualificata per le finali del torneo di calcio a 5 organizzato dalla sezione di Arezzo dell'Associazione nazionale Polizia di Stato per festeggiare il 50° anniversario della sua nascita, battendo per 3-1 la squadra della Polizia e pareggiando 1-1 con i giornalisti e la squadra dell'ospedale del Nottola. La prima delle due fasi a gironi del torneo ”Un calcio all'epilessia” si è giocata ieri sera e ha visto scendere in campo la squadra A della Polizia di Stato, i giornalisti e quella dell'ospedale di Nottola oltre al team allenato dal consigliere Egiziano Andreani. Le partite si sono alternate nei campi dell'Olmoponte presso il centro sportivo “Luciano Giunti”, dove stasera si sfideranno la squadra B della Polizia di Stato, gli allenatori dell'Olmoponte e l'Arma dei Carabinieri. Le finali si terranno martedì 6 giugno a partire dalle 20:30 e le premiazioni il giorno seguente alle 18:00 a palazzo comunale. Sport, ma anche solidarietà, il ricavato delle offerte per la partecipazione al torneo sarà devoluto all'Associazione Arezzo per l'Epilessia.