Arezzo, 31 marzo 2025 – Ufficio mobile operativo sia per protezione civile sia per antincendio per la gestione delle emergenze è l’ultimo entrato in casa Vab.

Il parco macchine sale a 8 unità.

“Con la consapevolezza di essere divenuti oramai indispensabili per la comunità di Castiglion Fiorentino, ma non solo, la Vab Castiglion Fiorentino grazie alla costante determinazione dei volontari, si è dotata dell'ottavo mezzo a disposizione. Si tratta di un cosiddetto "Posto di Comando Avanzato", un vero e proprio ufficio mobile operativo dal quale si possono coordinare le attività di protezione civile durante emergenze come incendi o alluvioni”.

È questo l’annuncio del sindaco Mario Agnelli all’indomani dell’acquisto da parte della Vab castiglionese dell’ottavo mezzo.

“Verrà usato principalmente nei servizi di antincendio boschivo, purtroppo gli incendi iniziano ad essere complessi e c’è bisogno di un posto di coordinamento” – fanno sapere dalla sezione castiglionese della Vab – “In provincia di Arezzo è il primo mezzo con queste caratteristiche; sarà inoltre presente in tutte quelle occasioni dove necessita anche un coordinamento tra le forze di polizia e non solo. Un altro piccolo passo che fa diventare la nostra sezione sempre più importante e al passo con i tempi”.

“Un nuovo mezzo, finora non presente nel nostro territorio, acquistato dalla vigilanza anti-incendio boschivi (VAB) di Castiglion Fiorentino che mostra l'attenzione, la crescita e la professionalità della nostra associazione. Questo veicolo, posto di comando avanzato, è concepito per il coordinamento e l’esecuzione di operazioni di gestione di emergenze e risulta ideale per effettuare interventi rapidi” dichiara l’assessore alla Protezione Civile, Devis Milighetti.

L’azione di “questi angeli con la tuta arancione” non si limita alle attività di contrasto agli incendi. Durante tutto l’anno, infatti, collaborano sia con l’Amministrazione Comunale che con le varie Associazioni del territorio per il corretto svolgimento delle manifestazioni. La VAB di Castiglion Fiorentino, nata nel 1992, oggi conta un centinaio d’iscritti di cui 50 circa operativi.

“La dotazione migliore resta comunque il patrimonio umano di uomini e donne che compongono una Sezione tra le più attive, partecipate e dinamiche della Toscana. A Luca Burroni e ai suoi preziosi collaboratori, il nostro grazie” conclude il sindaco Mario Agnelli.