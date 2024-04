Ufficio elettorale: nei prossimi giorni apertura straordinaria e prolungata

Arezzo, 24 aprile 2024 – Mercoledì primo maggio scade il termine per la presentazione delle candidature e delle liste partecipanti alle elezioni europee di giugno. In vista degli adempimenti che coinvolgono gli interessati e ai fini del rilascio entro 24 ore dalla richiesta dei certificati d’iscrizione nelle liste elettorali, l’Ufficio elettorale al primo piano dello Sportello unico seguirà il seguente orario: sabato 27 e domenica 28 aprile dalle 9 alle 13, lunedì 29 aprile dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 18, martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio dalle 8 alle 20.

I suddetti certificati potranno essere richiesti e acquisiti in formato cartaceo o digitale, in questo secondo caso scrivendo a [email protected], e nel caso in cui la richiesta non provenga dal diretto interessato è necessario presentare anche delega corredata di fotocopia del documento di identità del delegante.

Ulteriore strada per i candidati alle elezioni europee è quella di scaricare il certificato individuale di iscrizione nelle liste elettorali dal portale ANPR che ne rilascia un formato digitale munito di sigillo elettronico qualificato senza necessità di autenticazione.

Per ulteriori informazioni: 0575 377239 - 774 ed [email protected]