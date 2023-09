Arezzo, 21 settembre 2023 – Tutto pronto per il Primo Raduno Super car Arezzo. L’appuntamento è per sabato 23 settembre. Sono già 60 le auto che arriveranno da tutta Italia in città Il ritrovo sarà al Centro Porsche di Arezzo alle 16, a seguire alle 17,30 i bolidi partiranno per il raduno sfilando in un percorso che toccherà le vallate Aretine.

Alle 19 e ritrovo presso il ristorante Hierro ( ex Myura) con cena e accompagnamento musicale. Una parte del ricavato dell’evento sarà devoluto all’’Ail. Per info: [email protected].