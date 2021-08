Firenze, 14 agosto 2021 - La Toscana, con le sue straordinarie bellezze naturalistiche e artistiche, si conferma ancora come una delle mete preferite del turismo, nazionale e internazionale. E si appresta a vivere, soprattutto nelle località marine, nelle isole e sulla costa, una settimana di Ferragosto da tutto esaurito.

“Vorrei ringraziare tutto il sistema turistico toscano – ha detto il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani - per il lavoro fin qui svolto, in un’estate ancora alle prese con l’emergenza sanitaria e che quindi impone a tutti molta attenzione nei comportamenti da tenere: distanziamento e utilizzo dei dispositivi anti Covid. Un lavoro che ha consentito di garantire un ottimo livello di accoglienza a coloro che hanno deciso di venire qui per trascorrere le proprie vacanze. Chi sceglie la Toscana sa di poter contare su un'accoglienza attenta ad ogni esigenza. A questo si aggiungono ricchezze artistiche e paesaggistiche che non hanno uguali. Un bilancio della stagione potremo farlo tra qualche settimana, ma per ora possiamo essere più che soddisfatti della risposta”.

“Voglio augurare – ha concluso il presidente Giani - un sereno Ferragosto a tutti gli operatori, gli amministratori degli enti locali e ai turisti”. Non sono solo le città della costa ad essere premiate da un ritorno in massa dei turisti, ma anche le città d’arte della Toscana. A Firenze, anche se non ci sono ancora cifre ufficiali, la partenza del weekend che ha preceduto quello del Ferragosto ha mostrato una situazione di grande ripresa. Le città d’arte toscane infatti sono state prese d’assalto in questi giorni dai turisti, soprattutto stranieri ma non solo. Tanti visitatori dunque, e anche tanti italiani, hanno fatto rivedere a Firenze immagini che non si vedevano da tempo, a causa dell’anno nero del Covid. Tra tutte la grande fila per visitare il Duomo. Ma non solo per entrare nella Cattedrale: file di visitatori ci sono anche agli Uffizi e al museo dell'Opera del Duomo. Non intimoriscono né il caldo né il green pass: tutti i visitatori sono informati del certificato verde e lo hanno con sé. Del resto, senza averlo a portata di mano, visitare i musei e gli edifici religiosi è praticamente impossibile. Visite che ovviamente si svolgono nel pieno rispetto di tutte le normative anti Covid. Il ritorno dei visitatori è dunque una bella soddisfazione per tutta la filiera del turismo, comparto importantissimo per l'economia della Toscana. E Ferragosto è una data decisiva, importantissima per la ripresa, che, soprattutto nelle località di mare, e complice il caldo record, si annuncia da tutto esaurito.

Maurizio Costanzo