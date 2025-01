Truffe, come difendersi. Arriva il vademecum antifrode di Poste Italiane

Firenze, 17 gennaio 2025 – Come difendersi dalle truffe? Lo spiega Poste Italiane, online ed offline, mettendo a disposizione dei cittadini il nuovo vademecum antifrode, distribuito in 80 uffici postali di Firenze e provincia oppure consultabile sul sito dell'azienda nella sezione dedicata.

Si tratta di una campagna informativa per rendere più consapevoli i cittadini.

«Il rischio di rimanere coinvolti in una truffa - spiega Poste Italiane, che comunque rileva una riduzione del 63 per cento delle frodi in ufficio postale rispetto a dodici mesi fa - riguarda tutti e non va sottovalutato, anche perché spesso le frodi vengono messe in atto da veri “professionisti” che fanno leva sulla buona fede dei cittadini e utilizzano diversi metodi per ingannare le possibili vittime come, ad esempio, fingere di telefonare per conto di enti pubblici».

Nel vademecum sono indicati alcuni consigli per evitare spiacevoli sorprese, in particolare:

• Riconoscere la provenienza di email, sms e telefonate fraudolenti

• Non avere fretta

• Fare attenzione alle proposte vantaggiose e alle promesse di denaro o guadagni facili

• Verificare le pagine web su cui si effettuano i propri acquisti

• Usare cautela nella gestione di dati, informazioni e documenti personali

• Mantenere software e password aggiornati