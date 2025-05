Arezzo, 16 maggio 2025 – Morti all'Archivio di Stato: Conapo, confermata estraneità dei vigili del fuoco

“Accogliamo con soddisfazione l’esito della sentenza odierna che conferma l’estraneità dei Vigili del Fuoco nel processo per le morti all’Archivio di Stato di Arezzo. Sin dall’inizio abbiamo avuto piena fiducia nella correttezza dell’operato del Corpo e dei suoi appartenenti, che anche in questa occasione hanno agito con professionalità e rispetto delle procedure. Rinnoviamo il nostro cordoglio per le vittime e la più sentita vicinanza alle loro famiglie, colpite da una tragedia che ha profondamente scosso la comunità”.

Cosi Marco Piergallini, segretario generale del Conapo, sindacato autonomo dei vigili del fuoco.