Trovato alla stazione con 25mila euro in gioielli e soldi contanti. Firenze, denunciato un 17enne

Firenze, 16 marzo 2024 – Aveva uno zaino zeppo di gioielli e di denaro, dopo aver truffato una 90enne. Ma il malvivente è stato beccato alla stazione di Firenze dalla Polfer. Si tratta di un 17enne campano, che a Santa Maria Novella è stato trovato con uno zaino contenente 70 monili in oro del valore di 25.000 euro e una busta con 1.600 euro: il bottino della truffa.

Addosso al ragazzo, gli agenti hanno trovato un foglio di carta A4 piegato in due che da successivi accertamenti è risultato scritto e firmato da una fiorentina ultranovantenne, proprietaria dei gioielli recuperati dalla polizia. C'era scritto qualcosa tipo «Io sottoscritta… accetto il fondo di garanzia di mio figlio… per il Tribunale…».

Poco prima la donna, secondo quanto emerso, era stata contattata al telefono da un finto carabiniere che chiedeva soldi per evitare il carcere al figlio, responsabile di un inesistente incidente stradale - una menzogna - e aveva consegnato a un sedicente 'praticante del tribunale’, tutti i suoi preziosi, oltre a 1.600 euro. Per il 17enne è scattata la denuncia per truffa aggravata. Gioielli e denaro sono stati già restituiti alla novantenne.