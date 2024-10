Truffa a due anziani ad Arezzo, inseguiti e presi in Ciociaria

Arezzo, 15 ottobre 2024 – Due truffatori che avevano scelto anziani come vittime

sono stati arrestati dalla polizia autostradale di Cassino al termine di un movimentato inseguimento durante il quale i due fuggiaschi hanno abbattuto la barriera del casello autostradale di Cassino, speronato una Volante e proseguito a piedi la fuga. La coppia viaggiava su una Fiat 500X alla quale la Stradale ha intimato l'alt dopo avere ricevuto una segnalazione dai carabinieri di

Arezzo che avevano appena ricevuto una denuncia per truffa ad un

anziano. Anche stavolta i due giovani avevano utilizzato

la tecnica del finto incidente: un uomo qualificatosi come carabiniere ha telefonato ad un'anziana signora informandola che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente per cui occorreva pagare una somma di 4.000 euro a garanzia. Non avendoli, lei e suo marito avevano consegnato orologi e oggetti

in oro. Quando si sono accorti che era una truffa era già troppo tardi ed hanno denunciato tutto aio carabinieri di Monte San Savino. Al termine dell'inseguimento e catturati i due giovani in fuga, la Stradale di Cassino ha perquisito la 500X trovando tre orologi Rolex, una busta con diversi

monili d'oro, 540 euro in contanti. Gli anziani coniugi, contattati dopo il ritrovamento, hanno riconosciuto sia l'oro che gli orologi rinvenuti. I due truffatori sono

stati dunque arrestati e trasferiti nella casa circondariale di Cassino a disposizione della procura della Repubblica.