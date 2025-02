Treni: rallentamenti sull'Alta Velocità Roma-Firenze, ritardi fino a 60 minuti: tempo reale

Firenze, 28 febbraio 2025 – Mattinata di disagi sulla linea dell’Alta Velocità Firenze-Roma. Il rallentamento del traffico ferroviario è dovuto, come comunica Rfi in una nota, “a verifiche sulla linea nei pressi di Chiusi”.

Congestioni sulla linea ferroviaria

I treni Alta Velocità possono registrare un tempo di percorrenza aumentato fino a 60 minuti ed essere instradati sulla linea convenzionale tra Orvieto e Chiusi. Il rallentamento è segnalato a partire dalle 8,45. Sul posto stanno lavorando i tecnici di Rfi.

Ripresa della circolazione e variazioni al percorso

La circolazione ferroviaria, dopo verifiche sulla linea, è tornata in graduale ripresa dopo le 9,30. I treni Alta Velocità, alcuni dei quali sono stati instradati sulla linea convenzionale tra Orvieto e Chiusi, hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 40 minuti, eccetto i seguenti con un tempo di viaggio superiore a 60 minuti:

FR 9516 Salerno (5:50) - Torino Porta Nuova (13:00)

Salerno (5:50) - Torino Porta Nuova (13:00) FR 9301 Mantova (6:00) - Roma Termini (9:45)

Mantova (6:00) - Roma Termini (9:45) FR 9616 Napoli Centrale (6:55) - Milano Centrale (11:35)

Il treno FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) - Napoli Centrale (12:38) oggi non ferma a Roma Termini. I passeggeri in salita a Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) - Napoli Centrale (12:48); i passeggeri in discesa a Roma Termini possono proseguire da Roma Tiburtina con il treno FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) - Napoli Centrale (12:48) che oggi ferma anche a Roma Tiburtina.