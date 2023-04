Tre orchestre di Dufferdange in tour in Italia: la prima tappa a Fiesole

Fiesole (Firenze) 14 aprile 2023 - La terrazza antistante il Palazzo Municipale di Fiesole, in piazza Mino, si è trasformata in palcoscenico e ha ospitato il concerto di tre orchestre della città lussemburghese di Differdange, che dal 1895 ha dato vita ad un rinomato sodalizio musicale, con le eccellenze locali.

Ad esibirsi sono sono state le formazioni: Armonia Comunale, Orchestra della scuola internazionale di Differdange e Esch-Sur-Alzette e l'Armonia Giovanile Principe Guillaume.

Il concerto fiesolano ha aperto la tournée della formazione, che è per la prima volta in Italia. “Le tre orchestre di Differdange, terza città del Lussemburgo, suonano a Fiesole, una città in cui la musica è regina, grazie alla presenza della Scuola di Musica di Fiesole e della Filarmonica Fiesole - ha sottolineato il sindaco Anna Ravoni -.Un bel momento di scambio culturale per cui ringrazio le orchestre ma anche il console onorario Stefano Maria Cacciaguerra Ranghieri e il consigliere diplomatico della Citta Metro Firenze Cristiano Maggipinto, che hanno permesso questo incontro”. Presenti anche il Decano del Corpo Consolare di Firenze Fabio Fanfani, con i consoli onorari Serena Binazzi per Capo Verde e Enrico Maria Vitali Casanuova per El Salvador.

Il repertorio ha compreso l'esecuzione di brani di musica classica, pop, della tradizione e colonne sonore cinematografiche. La chiusura è stata selle note di Azzurro di Adriano Celentano. Hanno diretto: il Maestro Leroy Vandivinit, il cantante Francois Meissch e il maestro Thomas Meuniere. Daniela Giovannetti