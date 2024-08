Traffico, controesodo su strade e autostrade toscane. La situazione in tempo reale

Firenze, 23 agosto 2024 – E’ già tempo di controesodo sulle strade italiane. Bollino rosso per il traffico del primo weekend di rientro dalle vacanze a partire dal pomeriggio di venerdì 23 agosto, di sabato 24 agosto e per l'intera giornata di domenica 25. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore domani, sabato 24 agosto, dalle ore 8 alle 16 e domenica 25 agosto dalle 7 alle 22.

Il traffico su strade e autostrade toscane è già intenso. Come da tradizione, il venerdì è l’Autostrada del Sole a essere più trafficata perché via di transito dei rientri dalle lunghe distanze, quindi di chi più probabilmente ha anticipato il ritorno a casa già da oggi; sabato e domenica (ma anche lunedì mattina) occhio invece alle strade delle vacanze più “interne” come la A11 Firenze-Mare e la FiPiLi. Sulla A12 saranno inevitabili le code alla barriera di Rosignano per il traffico di rientro dall’Argentario, dall’Elba e dalle isole, mentre più a nord attenzione al traffico in direzione Genova per chi è diretto in Liguria e in Francia.

Già nella giornata di venerdì Autostrade segnala traffico intenso sul tratto fiorentino della A1 tra Valdarno e Firenze Sud e poi ancor più intenso tra Scandicci e il bivio con la Variante in Mugello. Altre info in tempo reale sulla pagina X di Muoversi in Toscana. Altre info utili, anche sulla FiPiLi, sul sito di Automap.

Per la situazione dei cantieri inamovibili Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire la pagina Esodo estivo del sito stradeanas.it (link https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo).