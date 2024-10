Traffico illecito di droga, arrestato 45enne rumeno

Arezzo, 10 ottbre 2024 – I carabinieri della Stazione di Monte San Savino, in esecuzione all’ordine di espiazione di pena detentiva in regime di semilibertà, emesso dalla Procura della Repubblica di Arezzo, al termine di attività di ricerca con servizi di osservazione e controllo, di acquisizione di informazioni sul territorio di competenza, hanno rintracciato e tratto in arresto un soggetto di 45 anni di origine rumene.

Il predetto, ritenuto responsabile dei reati di traffico illecito di sostanze stupefacenti ed inosservanza degli obblighi di assistenza familiare commessi in varie epoche, in Monte San Savino e altre località della provincia di Arezzo, dovrà scontare una pena di tre anni e sette mesi.

Al termine delle formalità di rito, la persona arrestata veniva associata alla casa circondariale di Arezzo a disposizione dell’A.G. mandante.