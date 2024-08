Ferragosto, settimana di fuoco per il traffico. Bollino nero sabato 10 agosto: le tratte critiche

Firenze, 9 agosto 2024 - Ferragosto si preannuncia impegnativo per chi viaggia sulle strade e autostrade della Toscana. A partire da oggi, 9 agosto, il traffico si darà più intenso,e sabato 10 agosto sarà una giornata da bollino nero. Bollino rosso nella giornata di domenica 11 agosto, con ulteriori picchi il pomeriggio del 14, la mattina del 15, e durante tutto il weekend del 17-18 agosto, quando inizieranno i primi rientri dalle vacanze.

Gli itinerari più coinvolti dai flussi sono, in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e ionica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani. Tra le reti stradali più critiche, oltre a all'autostrada A11 e all'A1, saranno l’itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia, e le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria).

Monitoraggio e sicurezza stradale

Per garantire partenze sicure, Viabilità Italia monitorerà costantemente le condizioni della rete viaria nazionale. Sul sito della Polizia di Stato sono disponibili documenti utili, tra cui il calendario dei bollini di traffico e il “Piano Estate 2024”.

Polizia stradale e Arma dei Carabinieri intensificheranno i controlli lungo le principali vie di comunicazione, utilizzando anche pattuglie moto montate e mezzi aerei. Particolare attenzione sarà dedicata alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, con controlli intensificati soprattutto nelle ore notturne. Verranno inoltre potenziati i controlli sui veicoli commerciali e sul trasporto collettivo di persone, con un focus particolare sulla velocità e sull'uso corretto delle corsie di emergenza.

Divieti di circolazione dei mezzi pesanti

Durante il periodo estivo, come di consueto, il traffico è regolato da specifici divieti per i mezzi pesanti. In particolare, in questi dieci giorni centrali di agosto, è vietata la circolazione ai veicoli superiori alle 7,5 tonnellate nei seguenti giorni e orari:

Venerdì 9 agosto : dalle 16 alle 22

: dalle 16 alle 22 Sabato 10 agosto : dalle 8 alle 22

: dalle 8 alle 22 Domenica 11 agosto : dalle 7 alle 22

: dalle 7 alle 22 Giovedì 15 agosto : dalle 7 alle 22

: dalle 7 alle 22 Sabato 17 agosto : dalle 8 alle 16

: dalle 8 alle 16 Domenica 18 agosto: dalle 7 alle 22

Cantieri su strade e autostrade

Anas, per facilitare la circolazione, rimuoverà il 70% dei cantieri attivi sulla propria rete nel periodo dal 27 luglio al 3 settembre, con alcune eccezioni in Toscana su strade come la SS1, SS223, e SS66. Su tratte autostradali come la A1, si segnala la chiusura dell’uscita di Monte San Savino il 14 agosto dalle 20 alle 24, con percorsi alternativi consigliati via Arezzo.

Lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno

Sulla Firenze-Pisa-Livorno, vari lavori di manutenzione e messa in sicurezza comporteranno restrizioni della carreggiata fino al 31 ottobre 2024. Tra gli interventi più significativi, quelli sul viadotto Ponzano, incidentato da un mezzo pesante nel maggio 2023. Per consentire la messa in sicurezza, è stato istituito un divieto di transito tra gli svincoli di Empoli Centro ed Empoli Est in direzione Firenze per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, dalle ore 6 del 10 agosto alle ore 24 di domenica 11 agosto 2024. Inoltre, resterà chiusa la corsia di marcia dal km 24+700 al km 24+100 in direzione Firenze fino al 31 agosto 2024.

Consigli per un viaggio sicuro

Prima di mettersi in viaggio, Anas consiglia di controllare l’efficienza del veicolo, sistemare correttamente i bagagli, evitare pasti abbondanti e alcool, e assicurarsi di essere ben riposati. Durante il viaggio, è importante rispettare le norme stradali: tenere le cinture allacciate, utilizzare i seggiolini per i bambini, fare soste frequenti, e mantenere una velocità moderata.

Per restare informati sul traffico, è possibile utilizzare il numero gratuito 1518 del Cciss, i siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, le trasmissioni di Rai-Isoradio, e le app di Anas e delle varie società concessionarie autostradali.