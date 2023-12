Traffico, l’esodo di Natale: intasata l’A1, milioni di italiani in viaggio

Firenze, 22 dicembre 2023 – Mini-esodo natalizio per le vacanze invernali 2023. Venerdì 22 dicembre è l’ora x per gli spostamenti di milioni di italiani. Che si apprestano a raggiungere le località di vacanza per trascorrere il Natale con familiari e amici.

Quattro webcam sul tratto fiorentino dell'A1 nella serata di venerdì 22 dicembre

Particolarmente trafficata la direttrice da nord a sud. E infatti per tutta la giornata di venerdì si sono susseguite code. In particolare nel tratto Barberino Calenzano e tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Poco più a sud, altre code nel tratto intorno all’uscita di Incisa Valdarno.

Qualche incidente, fortunatamente senza particolari conseguenze per gli automobilisti, ha ulteriormente rallentato il traffico. E i dati economici sulle vacanze di Natale 2023 testimoniano la grande voglia di vacanze. Ammonta infatti a diciotto miliardi di euro il movimento, in denaro, del turismo in Italia nelle festività di Natale e Capodanno, tra il 22 dicembre e il 2 gennaio.

Un'indagine di Cna Turismo e Commercio spiega che questa montagna di soldi sarà alimentata dai 7 milioni di turisti attesi per le feste: 4,5 milioni gli italiani e 2,5 milioni gli stranieri, ai quali si aggiungeranno gli «escursionisti», quanti cioè non pernottano fuori casa ma si limitano a una giornata fuori. In totale saranno 15 milioni i pernottamenti, dei quali nove milioni a carico dei turisti italiani e il resto degli stranieri.

Si stima che oltre 6,5 milioni di persone si metteranno in viaggio sulle strade e autostrade Anas in vista delle festività natalizie, con una crescita del traffico di circa il 20%. Lo comunica Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane), in una nota spiegando che per facilitare la circolazione sulla propria rete stradale e autostradale, rimuove da oggi fino all'8 gennaio prossimo 171 cantieri.