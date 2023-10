Tour de France 2024, dalla grande partenza a Firenze fino a Nizza: ecco il percorso

Firenze, 25 ottobre 2023 – Inizia ufficialmente il conto alla rovescia. L’edizione 111 del Tour de France è stata presentata oggi a Parigi. Qui, al Palazzo dei Congressi, è stato svelato tutto il percorso. Come annunciato, la Grande Boucle partirà (29 giugno) per la prima volta in Italia, da Firenze, e terminerà (21 luglio) con una cronometro individuale in Costa Azzurra, e non a Parigi, per evitare che si sovrapponga alle Olimpiadi. L'ultima volta che il Tour è terminato con una cronometro risale a 35 anni fa.

La partenza a Firenze e le tappe in Italia

In Italia si correranno tre tappe, la prima il 29 giugno, 206 km da Firenze a Rimini; la seconda il 30 giugno, 200 km da Cesenatico a Bologna; la terza il 1° luglio, 229 km (la più lunga in assoluto), per velocisti da Piacenza a Torino. In Italia anche la partenza della quarta frazione da Pinerolo il 2 luglio.

La grande novità: la conclusione a Nizza

La grande novità del prossimo anno è che non ci sarà il consueto arrivo per i velocisti sui Campi Elisi di Parigi nell'ultima frazione, a causa della vicinanza con i Giochi Olimpici, ma una cronometro di 34 km da Monaco a Nizza. Oltre alla crono finale, ci sarà un'altra prova contro il tempo alla settima tappa di 25 km. In totale saranno 3492 i chilometri da percorrere con 8 frazioni dedicate ai velocisti, 4 collinari, 7 di montagna (con 4 arrivi in salita a Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet, Plateau de Beille, Isola 2000, Col de la Couillole), 2 cronometro e 2 giorni di riposo.

La presentazione delle squadre a Firenze

Sempre a Firenze è fissata la presentazione delle squadre: appuntamento il 27 giugno, al piazzale Michelangelo. Mentre Il quartier generale del 'Grand Depart' sarà allestito al teatro del Maggio musicale. Per la prima tappa, quindi, è previsto un percorso dalle Cascine a piazza della Signoria, dove ci sarà il taglio del nastro e lo start istituzionale.

"Un tour da record”

"È un tour da record la prima volta che parte dall'Italia, la prima volta da Firenze, la prima volta da un sito patrimonio mondiale dell'Unesco. A questo si aggiunge il fascino della grande storia del ciclismo: Bartali, Nencini e tutti gli altri campioni toscani e fiorentini", esulta il sindaco del Comune e della Città metropolitana, Dario Nardella (che è il presidente del comitato istituzionale del Grand Depart del Tour de France 2023), volato a Parigi per la presentazione ufficiale del percorso. "La partenza da Firenze ci farà rivivere le loro imprese. Sogneremo di nuovo quando vedremo sfilare nel centro storico della città, tra i monumenti più belli del mondo, tutte le squadre di questa grande competizione che, dopo le Olimpiadi e i mondiali di calcio, è l'evento sportivo più seguito al mondo".

"Un sogno che si avvera”

"La Grand Depart è un sogno che si avvera, un evento di portata storica per il nostro Paese". Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, parla così dal palco del Palais des Congres di Parigi durante la presentazione del Tour de France 2024. La Grand Boucle scatterà per la prima volta in Italia, a Firenze, restandoci per le successive due tappe fra Emilia Romagna e Piemonte. "Velocità, grandi sfide, grandi imprese, appassionati assiepati sulle strade a incitare i corridori e milioni di spettatori davanti ai teleschermi: il Tour è lo sport che diventa linguaggio universale, parlato e compreso in tutto il mondo - dice ancora Bonaccini - Nell'anno delle Olimpiadi di Parigi, tocca a noi ospitare la Grand Depart, un'opportunità straordinaria per l'Italia, frutto dell'eccezionale lavoro di squadra fra istituzioni nazionali e territori, lungo tre anni". "C'è un legame profondo fra l'Italia e il Tour - ha ricordato Bonaccini - che ora si rafforza. E citando Gianni Mura, saremo buoni compagni di viaggio, pronti ad accogliere corridori, staff e appassionati".