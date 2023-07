Tour de France 2024 a Firenze, inizia il conto alla rovescia. A Parigi il passaggio del testimone all’Italia

Firenze, 23 luglio 2023 – Ci siamo. È iniziato il conto alla rovescia per la partenza del Tour de France 2024 da Firenze. Oggi l’ultima tappa della corsa a Parigi, dove una delegazione italiana – tra cui il sindaco Dario Nardella – è stata accolta in ambasciata italiana per il tanto atteso passaggio del testimone.

Per la prima volta nella storia ultracentenaria della corsa, infatti, la partenza nel 2024 sarà proprio da Firenze, dal piazzale Michelangelo, e coinvolgerà Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte.

Il sindaco di Firenze Nardella esprime “grande emozione” per questo storico evento. “Da domani – sottolinea il primo cittadino – il trofeo del Tour sarà in Italia e in accordo con le altre istituzioni coinvolte lo mostreremo nelle sedi delle varie tappe e inoltre il comitato promotore realizzerà, d’accordo con il Tour, una serie di appuntamenti di rilevanza nazionale che ci avvicineranno alla fatidica data del 29 giugno quando i più grandi campioni di cicilismo del mondo sfileranno alla nostra città”.

"Ringrazio gli organizzatori del Tour, la sindaca di Parigi e le istituzioni francesi per le attenzioni che ci hanno riservato - ha aggiunto Nardella -. Il ciclismo è uno degli sport più popolari, gli spettatori possono andare nelle strade a vedere i loro campioni e non vediamo l'ora di ricordare la nostra storia con i nostri campioni Bartali e Nencini. Ce la metteremo tutta per fare della Grand Depart del 2024 un evento storico e indimenticabile che consacra la nostra città come capitale dello sport".

Presenti a Parigi oltre al sindaco di Firenze anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. Nella cornice degli Champs Élysèes il presidente e il sindaco, dopo essere stati accolti dalla prima cittadina di Parigi, Anne Hidalgo, e accompagnati dall'ambasciatrice d'Italia in Francia, Emanuela D'Alessandro, hanno partecipato alla cerimonia di premiazione del Tour 2023 per portare in Italia la bandiera dell'edizione 2024 che dopo la partenza da Firenze, approderà a Rimini, per poi toccare Cesenatico e Bologna e poi ripartire da Piacenza e arrivare a Torino.