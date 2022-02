Firenze, 14 febbraio 2022 - Il comune che nelle ultime 24 ore registra il tasso di contagi Covid giornalieri ogni centomila abitanti più alto della regione è il borgo di Careggine, in Garfagnana, che schizza a quota 384 a causa di due nuovi positivi nelle 24 ore su un totale di poco più di 500 abitanti.

Il tasso di contagi giornalieri su centomila abitanti è un dato, diffuso come gli altri dalla Regione Toscana, che aiuta a comprendere se i nuovi positivi registrati in un comune nelle ultime 24 ore si debbano considerare tanti o pochi rispetto al numero di residenti. Una fotografia di dove circola d più il virus, utile anche ad Asl, ospedali e agli stessi comuni per aumentare il livello di attenzione sui territori che riportano un significativo aumento dei casi. Ecco i dati di lunedì 14 febbraio, a livello di provincia e comune per comune.

I dati per provincia (tasso e nuovi casi)



Livorno 67 (220 nuovi casi)

Grosseto 53 (115 nuovi casi)

Lucca 52 (199 nuovi casi)

Arezzo 48 (162 nuovi casi)

Siena 45 (118 nuovi casi)

Massa-Carrara 43 (81 nuovi casi)

Pisa 41 (171 nuovi casi)

Firenze 41 (401 nuovi casi)

Pistoia 41 (118 nuovi casi)

Prato 37 (95 nuovi casi)

I dati per comune

Zona Toscana Centro

Nell'area di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla zona del Cuoio pisana), il virus continua a circolare a Sambuca Pistoiese, che nei dati odierni ha un tasso di incidenza di 135, dovuto a 2 nuovi casi giornalieri su poco meno di 2.500 abitanti. Segue, sempre in provincia di Pistoia, Pescia, ad un tasso che sfiora quota 109, e Marradi, in provincia di Firenze, a 101. Gli altri comuni sono tutti sotto quota 100, a partire da Cantagallo, in provincia di Prato, che ha un tasso di 97.

Zona Toscana Nord Ovest

Nella Toscana nord occidentale, che comprende le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, oltre a Careggine, troviamo con tasso di 318 Orciano Pisano, seguito da Tresana, nella provincia di Massa Carrara, con tasso di incidenza di 206 e 4 nuovi contagi su una popolazione di 1.938 abitanti. Il virus continua a circolare anche a Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca (tasso di incidenza a 173).

Zona Toscana Sud Est

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena, la 'maglia nera' va al comune di Monterotondo Marittimo, in provincia di Grosseto, con un tasso di incidenza di 314 e 4 nuovi casi giornalieri. Seguono, a distanza, Casole d'Elsa (tasso di 160, 6 contagi), in provincia di Siena, Castel del Piano, nel grossetano (146, 7 nuovi casi) e, in provincia di Arezzo Civitella in Val di Chiana (148, 13 nuovi casi), Laterina Pergine Valdarno (123, 8 nuovi casi), Bucine (112, 11 casi Covid nelle ultime 24 ore) e Talla (102, 1 nuovo contagio).

I comuni capoluogo (tasso e nuovi casi)



Grosseto 78 (64 nuovi casi)

Livorno 71 (111 nuovi casi)

Siena 63 (34 nuovi casi)

Lucca 57 (51 nuovi casi)

Massa 57 (38 nuovi casi)

Pisa 50 (45 nuovi casi)

Arezzo 46 (45 nuovi casi)

Firenze 44 (159 nuovi casi)

Carrara 35 (821 nuovi casi)

Prato 34 (66 nuovi casi)

Pistoia 30 (127 nuovi casi)