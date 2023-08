Toscana, agli enti locali 1,3 milioni per 64 progetti sociosanitari

Firenze, 28 agosto 2023 - Saranno 64 i progetti di enti pubblici toscani finanziati con il bando da 1,3 milioni per investimenti con finalità sociali e sociosanitarie promosso dalla Regione Toscana. Si tratta di progetti riguardanti riqualificazione o realizzazione di immobili e l'acquisto di beni e attrezzature in centri diurni o per disabili, case famiglia, comunità per minori, Rsa e in altri servizi sociali e sociosanitari. I contributi variano da 2mila a 70mila euro, ogni progetto deve comprendere anche un cofinanziamento di almeno il 15% da parte dell'ente richiedente. I lavori previsti dovranno concludersi entro il 31 dicembre. "Stiamo dando continuità a questo bando regionale, che vede in particolare un ruolo attivo da parte dei territori e degli enti locali nell'individuazione di tanti progetti di investimento diffusi, che vanno a migliorare spazi e servizi alla persona, rivolti soprattutto all'assistenza e all'inclusione delle fragilità, anziani e persone con disabilità - ha evidenziato l'assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli -. Un sostegno concreto e immediato per realizzare rapidamente gli interventi, che vede l'adesione di tutti gli ambiti territoriali con progetti finanziati in tutte le 28 zone sociosanitarie della Toscana".