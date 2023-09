Arezzo, 13 settembre 2023 – Per il nono anno consecutivo torna “Ri-Creazione. Da oggetto a rifiuto e ritorno”, il progetto di educazione ambientale che Sei Toscana promuove nelle scuole primarie e secondarie dei 104 comuni ricompresi nel bacino dell’ATO Toscana Sud (province di Arezzo, Grosseto, Siena e comprensorio della Val di Cornia).

Dopo il grande successo degli scorsi anni, con oltre 65.000 studenti coinvolti, con il ritorno dei ragazzi sui banchi di scuola è tutto pronto per la nona edizione del progetto che proporrà percorsi educativi per approfondire l’argomento dei rifiuti, del ciclo dei materiali e dell’economia circolare, per incentivare la diffusione di buone pratiche, a casa e a scuola, ridurre l’impatto dei comportamenti quotidiani anche sviluppando una riflessione sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

L’offerta formativa sarà anche per quest’anno molto variegata. I docenti, che hanno ricevuto in questi giorni le lettere con tutte le info utili, potranno scegliere fra sette percorsi didattici tematici articolati per fascia d’età e fruibili anche attraverso un approccio interdisciplinare (come, ad esempio, per l’insegnamento dell’educazione civica).

Gli insegnanti che intendono partecipare ad uno o più progetti hanno tempo fino al 31 ottobre per iscriversi tramite la procedura guidata sul portale dedicato www.ri-creazione.it. La partecipazione al progetto è completamente gratuita.

Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo di iscrizione è possibile visitare il sito internet di Sei Toscana oppure inviare una mail a [email protected].