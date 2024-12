Arezzo, 13 dicembre 2024 – Torna il Consiglio Comunale ad Arezzo.

Nuova seduta di Consiglio Comunale convocata per giovedì 19 dicembre alle 9 con diretta sulla homepage del sito istituzionale e sul canale YouTube del Comune. All’ordine del giorno, oltre alle tradizionali interrogazioni, il programma triennale dei lavori pubblici, le pratiche fiscali e finanziarie su Imu e bilancio di previsione, la pratica urbanistica relativa all’individuazione di un parcheggio pubblico a Villa Severi, due delibere sulla Giostra del Saracino, una modifica regolamentare e la nomina della magistratura per il prossimo triennio, la proposta di delibera d’iniziativa consiliare per l’istituzione di una commissione consiliare speciale sull’impianto di San Zeno. Chiudono gli atti d’indirizzo.