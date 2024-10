30 ottobre, Topolino celebra Giacomo Puccini e i suo luoghi

Firenze, 30 ottobre 2024 - Per celebrare i 100 anni dalla scomparsa di Giacomo Puccini, Panini Comics ha deciso di omaggiare il grande compositore toscano con un volume speciale che raccoglie storie a fumetti ispirate alle sue opere. Dopo Giuseppe Verdi, già protagonista di storie Disney, adesso anche Puccini entra a far parte di questo empireo artistico, in cui genio musicale e magia a fumetti si uniscono per avvicinare le giovani generazioni al mondo dei classici. Il nuovo Topolibro, in uscita proprio oggi, 30 ottobre, in concomitanza con il settimanale, presenta reinterpretazioni Disney dei capolavori pucciniani. Tra le sue pagine, i lettori troveranno Paperonbot, un'originale rivisitazione della celebre Turandot, insieme a Paperina nel ruolo della “Fanciulla del West” e Paperino e la piccola Butterfly, che richiamano le omonime opere liriche. Oltre a queste storie, il volume include curiosità sul mondo della musica per fondere l'eccellenza della musica lirica con la fantasia e l'umorismo dei mondi di Topi e Paperi, arricchito dall'esclusiva collaborazione con il celebre pianista Stefano Bollani, che ha partecipato alla sceneggiatura di Paperino e il segreto del tenore smemorato.

Sulle pagine di Topolino, invece, esce la storia inedita “Zio Paperone e l’opera inattesa”, in cui Giacomo Puccini e la sua amata villa di Torre del Lago diventano protagonisti, portando il Maestro nell'universo dei personaggi Disney. Per festeggiare l'uscita di queste due pubblicazioni, la Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, in collaborazione con Panini Comics, organizza oggi un evento speciale all'Auditorium Simonetta Puccini di Torre del Lago. La giornata promette di essere un viaggio emozionante tra musica e fumetto, con un programma ricco di attività per grandi e piccini. A partire dalle ore 14.30, si terrà “Come nasce un fumetto”, durante il quale gli studenti delle classi IV dell'Istituto Comprensivo di Torre del Lago, accompagnati dai loro insegnanti, incontreranno gli autori e sceneggiatori di “Topolino” Alessandro Sisti e Simona Capovilla che, in una presentazione coinvolgente, racconteranno il dietro le quinte del loro lavoro. Seguirà un laboratorio di disegno, dove ogni bambino avrà l’opportunità di scoprire i segreti della creazione di un fumetto, utilizzando carta e matita e una copia del settimanale “Topolino”.

A rendere l’atmosfera ancora più magica, ci sarà l'esecuzione di un'aria di Puccini al pianoforte, scegliendo tra Madama Butterfly, opera già rappresentata nel fumetto. Alle ore 16, con un momento musicale con il pianista Elia Faccini ed il soprano Federica Venturi, la giornata si aprirà al pubblico tra le melodie pucciniane. A seguire si terrà presentazione ufficiale delle due pubblicazioni, con i saluti di Patrizia Mavilla e Manuel Rossi della Fondazione Simonetta Puccini, degli autori disneyani Alessandro Sisti e Simona Capovilla e di Serena Colombo, coordinatrice editoriale Panini Comics. Per l’occasione, nell’antisala dell’Auditorium Simonetta Puccini, saranno esposte le riproduzioni delle tavole a fumetti, offrendo un affascinante sguardo dietro le quinte del processo creativo. La piccola esposizione sarà visitabile sino al 3 novembre, in concomitanza con la manifestazione Lucca Comics & Games. Nasce oggi Ezra Pound nato il 30 ottobre 1885 ad Hailey, Usa. L'animo americano del poeta, saggista e traduttore Pound, esule in Europa e principalmente in Italia, partendo dal 1924 e praticamente sino alla sua morte, a Venezia (tranne i 12 anni dal 1945 in un ospedale psichiatrico negli Usa), aveva lo spirito di chi non conosce confini e esplora sempre nuove frontiere. Così studia e si avvicina alla Cina di Confucio, che traduce in prigionia, all'antico Egitto, passa dagli stilnovisti, Dante, Cavalcanti, al Rinascimento così che nei suoi scritti e nei suoi versi, più o meno esplicitamente, tutto dialoga e si rapporta in ''un eterno presente'', come lo definì un altro poeta americano, William Carlos Williams. Una sua celebre frase recita così: “Se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla, o non vale nulla lui”.