Autobus in Toscana, ora il biglietto si paga con carta o smartphone. Al via Tip Tap

Firenze, 21 marzo 2024 – Adesso è ufficiale: questa mattina si è tenuta una conferenza stampa all’Innovation Center di Firenze in via Lungarno Soderini, dove Autolinee Autoscane ha formalizzato l’introduzione del pagamento contactless su tutti i mezzi pubblici gestiti dall’azienda. La sperimentazione dei giorni scorsi ha portato ottimi risultati, per questo l’azienda ha voluto proseguire con l’iniziativa estendendo il nuovo tipo di pagamento in tutta la Toscana, operazione, questa, che si completerà giovedì 28 marzo.

Il nome dell’iniziativa è Tip Tap e permetterà a tutti i cittadini di pagare la corsa con carte di credito, debito, prepagate e anche con smartphone. Ma perché proprio Tip Tap? la risposta è già nel nome, ovvero, quando un passeggero sale a bordo di un bus può passare la propria carta su di un terminale apposito che registra l’ingresso, per scendere sarà necessario ripassare la carte sul terminale così che il sistema possa registrare l’uscita e addebitare il costo della tratta corretto, al contrario, senza il Tap d’uscita, il sistema addebiterà in automatico il costo previsto fino al capolinea. Per aiutare i passeggeri ed evitare fraintendimenti, AT ha fatto sapere che saranno presenti degli adesivi informativi su tutti i mezzi.

Sulla tramvia di Firenze è sufficiente 'tappare' una volta sola, quando si sale. (Se si fa un cambio e si prende un'altra linea tramviaria o bus, occorre comunque ‘tappare’ un'altra volta; non si pagherà un nuovo biglietto ma si darà modo, in caso di verifica, di confermare che si è fatto il tap. Il sistema infatti riconosce automaticamente la carta e, nei 90 minuti di validità del titolo, non addebita un altro biglietto).

Per incentivare l’uso di Tip Tap e quindi del contactless, dal 10 aprile al 5 maggio, è prevista la messa in atto di un accordo con Visa, che permetterà ai cittadini di recuperare la spesa dei ticket attraverso una forma di cashback.

''L'introduzione del sistema di pagamento EMV contactless non era un obbligo contrattuale della gara unica regionale che ci ha assegnato il servizio di Tpl in Toscana. É stato un investimento che l'azienda ha scelto di fare in autonomia e che promuove oggi grazie alla collaborazione con Visa. Il nostro obiettivo era quello di attivarlo in tutta la regione in maniera omogenea attraverso l'installazione di oltre 6.000 validatori digitali di ultima generazione prodotti dall'azienda Kuba. L'investimento complessivo sull'intero sistema di bigliettazione è, negli 11 anni, di oltre 35 milioni di euro. La Toscana sarà la prima regione ad avere un sistema di trasporto pubblico unico completamente contactless'' ha detto Andrea Buonomini, Direttore Commerciale, Marketing e Tecnologie di Autolinee Toscane.