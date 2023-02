Terremoto Turchia, i soccorritori italiani salvano un 23enne: “Era sotto quattro piani”

Per approfondire:

Firenze, 8 febbraio 2023 – I sanitari toscani arrivati nella provincia di Hatay, in Turchia, dopo il terremoto dei giorni scorsi, sono riusciti a salvare un ragazzo di 23 anni rimasto bloccato tra le macerie. L’operazione è stata molto complicata e ci sono volute più di 9 ore per estrarre il giovane dai resti di una palazzina crollata ad Antiochia. Complici anche le numerose scosse di assestamento che continuano a colpire la Regione. Sono due i ragazzi che i vigili del fuoco italiani sono riusciti finora a salvare in due distinte operazioni di soccorso.

È quanto racconta Piero Paolini, responsabile della Cross (Centrale operativa remota operazioni soccorso sanitario) di Pistoia che è in contatto con i due medici e i sette infermieri arrivati ieri sera sul posto.

"Gli operatori mi hanno parlato di un disastro immane e di una grande necessità di aiuto - ha aggiunto . - Loro staranno lì fino a domenica, poi manderemo altre persone a dare loro il cambio. Ci stiamo accordando con la Regione Lazio e Lombardia per mandare altro personale in sostituzione”.

Il racconto della operatrice: “Era sotto quattro piani”

Il messaggio della operatrice

Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani ha condiviso con i suoi follower su Telegram il racconto di Sara, un’operatrice toscana che ha prestato soccorso al ragazzo rimasto sepolto sotto le macerie ad Antiochia. “È stata una giornata più che soddisfacente – ha scritto Sara nel messaggio – Dopo 9 ore di lavoro siamo riusciti ad estrarre un ragazzo. Era sotto quattro piani. Non era scontato riuscire a portarlo fuori… le lacrime del ragazzo ci hanno ripagato di tutta la fatica”.