Terremoto Marradi, evacuata Rsa: trasferiti 30 anziani

Marradi, 18 settembre 2023 – "A seguito della scossa di terremoto avvenuta questa mattina a Marradi l'Asl centro ha provveduto immediatamente a mettere in sicurezza a scopo preventivo la struttura di Villa Ersilia, residenza per anziani di Marradi. I vigili del fuoco presenti sul posto hanno evidenziato lesioni strutturali che a causa dello sciame sismico potrebbero compromettere la sicurezza della residenza.

Pertanto in accordo con l'amministrazione comunale L’Asl ha già attivato le operazioni di trasferimento dei 30 anziani presenti al momento a Villa Ersilia che in primo luogo saranno trasferiti nelle strutture vicine per garantire la prossimità ma al tempo stesso sono già pronte per la accoglienza anche strutture presenti in altre zone del territorio aziendale". Lo comunica il presidente della Toscana Eugenio Giani.