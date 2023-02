Terremoto Turchia, arrivati i soccorritori italiani: “Cittadine rase al suolo”

Adana (Turchia), 7 febbraio 2023 - ''Abbiamo visto cittadine rase al suolo con palazzi completamente distrutti''. È il racconto di un vigile del fuoco italiano che fa parte del primo contingente italiano arrivato in Turchia, colpita ieri da scosse di terremoto di intensità fino al grado 7.9 della scala Richter. Il primo contingente italiano in Turchia Il bilancio dei morti Il secondo aereo partito da Pisa Il primo contingente italiano in Turchia Il gruppo è composto da oltre 50 vigili del fuoco tra operatori Usar (Urban search and rescue), esperti nelle operazioni di soccorso in scenari urbani, cinofili, esperti strutturisti e 10 sanitari dell'Asl Toscana. I vigili del fuoco provengono da Lazio e Toscana. Il team, che opererà sotto il coordinamento del Dipartimento della Protezione civile, è decollato dall'aeroporto di Pisa, è equipaggiato con le più avanzate attrezzature in uso al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e ha un'autonomia logistica che permetterà di operare ininterrottamente per circa 6 giorni. Arrivato questa mattina alle 6 nella base di Incirlik nella città di Adana, il gruppo si trova ora ad Antiochia dove sta attendendo indicazioni dalle autorità locali per iniziare le...