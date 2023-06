Terremoto in Toscana dopo il messaggio di IT Alert, ironia sui social: “Quante possibilità c’erano?”

Siena, 28 giugno 2023 – “Quante possibilità c’erano?”. “Quando si dice il caso”. “Direi che il test è riuscito”. Sono tantissimi i messaggi ironici sui social per quanto accaduto in Toscana. Alle ore 12 di oggi, mercoledì 28 giugno 2023, tutti i cellulari della regione hanno ricevuto il messaggio di IT Alert, un test di prova per le gravi emergenze. Diciannove minuti dopo per l’esattezza, alle 12:19, è stata registrata una scossa di terremoto, magnitudo 3.7 con epicentro a Poggibonsi, avvertita tra Firenze, Empoli, Siena, Pontedera e in altre province della Toscana.

Inevitabile l’ironia da Facebook e Twitter, con tantissimi che hanno segnalato il curioso caso. “Non è possibile, io ho sentito il terremoto nello stesso momento in cui mi è arrivato il messaggio. Che paura”, segnala un utente. “Terremoto dopo IT Alert, mi pare giusto”, scrivono ancora. “Speriamo di non ricevere altri messaggi, che mi sembra porti leggermente sfortuna”, scherza un altro utente.